Oggi l’Inter vuole chiudere per Asllani: le ultime

Asllani è da tempo il prescelto per il ruolo di vice Brozovic. Satriano o Esposito all’Empoli

Oggi l’Inter incontrerà l’Empoli con l’obiettivo di chiudere una volta per tutte l’operazione Asllani, da tempo il prescelto per il ruolo di vice Brozovic.

Come scritto lo scorso 9 giugno da Interlive.it, Marotta e Ausilio vogliono mandare in porto l’operazione attraverso un prestito oneroso con obbligo condizionato – il tutto per una cifra sui 10-12 milioni tra prestito e riscatto – una formula che consentirebbe di non appesantire subito il bilancio e di non ridurre troppo il budget a loro disposizione.

Nell’affare coi toscani può entrare Satriano in prestito, ma attenzione a Sebastiano Esposito ‘slegato’ da Asllani. Di ritorno dal Basilea, il 19enne potrebbe trasferirsi alla corte diZanetti sempre in prestito oppure a titolo definitivo con diritto di prelazione e/o una percentuale sulla rivendita in favore dell’Inter.