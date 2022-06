Entourage Satriano: “Satriano-Empoli: vi spiego”

Le parole dell’agente del centravanti nerazzurro Satriano sul suo futuro all’Inter, c’è apertura per un confronto con la dirigenza

Per poter raggiungere il centrocampista albanese dell’Empoli, Kristjan Asllani, l’Inter deve mettere in gioco più di qualche carta utile. Oltre al pacchetto cash, l’idea era quella di inserire anche il centravanti nerazzurro Martin Satriano come contropartita tecnica.

I colleghi di ‘calciomercato.it‘ sono entrati in contatto con l’entourage del calciatore, confermando che il primo contatto con l’Empoli è datato ad alcuni mesi fa: “C’è grande apprezzamento per lui, ma al momento non c’è ancora alcuna trattativa. Ci sono diverse opzioni per lui e deciderà con l’Inter non appena farà rientro dalle vacanze”.

Calciomercato, per Satriano anche Torino, Arsenal e Tottenham

Secondo quanto raccolto sempre da ‘calciomercato.it‘, non c’è soltanto l’Empoli come indiziata italiana sul cartellino del calciatore. Avrebbe mostrato interesse anche il Torino, così come altre realtà estere del calibro di Arsenal e Tottenham. La probabilità che resti in Italia tuttavia è piuttosto alta.