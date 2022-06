Assalto a Pinamonti: scambio alla pari con l’Inter

Un altro club di A è pronto a mettere le mani su Pinamonti. Ed ora questa cosa potrebbe dare il via ad una nuova ipotesi di scambio tra i due rispettivi club

Reduce indubbiamente dalla sua miglior annata a livello realizzativo, Andrea Pinamonti, a suon di gol e ottime prestazioni offerte, è riuscito ad attirare su di sè la forte attenzione di numerosi club. In tutto ciò, c’è n’è uno che potrebbe dirsi presto consenziente ad una nuova ipotesi di scambio.

13 gol e 2 assist raccolti nel bel mezzo di questa lunga stagione dal classe ’99, a tal punto che l’ex centravanti del Genoa – toccando inoltre le 37 apparizioni stagionali – ha attirato su di sè il forte interesse non soltanto dell’Eintracht Francoforte – tempo fa – ma anche da parte del Monza. Salvo clamorosi colpi di scena infatti, Andrea Pinamonti non resterà all’Inter durante la prossima annata, in quanto Marotta e soci puntano a cederlo alla cifra più alta possibile. Ciò che risulterà decisivo dunque, sarà proprio la preferenza da parte del giocatore stesso e nel frattempo, anche la Fiorentina incomincia a farci più di un semplice pensierino.

Calciomercato Inter, la Fiorentina mette nel mirino Pinamonti: spunta anche l’idea Milenkovic nell’affare

Tralasciando il fatto che tra l’Inter e Nikola Milenkovic ci sia ormai più di qualcosa, Vincenzo Italiano spinge – ora come ora – con la propria proprietà pur di avere Andrea Pinamonti con se in Toscana. Difatti, non è un caso che il giocatore sia già da tempo un chiaro obiettivo dichiarato da parte del Monza (a tal punto che Galliani ne sta insistentemente parlando coi nerazzurri di tutto ciò). Su di lui c’è anche il Torino, ma in tutto ciò, i viola potrebbero anche arrivare ad offrire uno scambio alla pari con Milenkovic. Ipotesi più che lontana – al momento – ma comunque da tenere in considerazione, in quanto l’Inter preferirebbe comunque incassare una cifra che si aggiri perlomeno intorno ai 20 milioni di euro.