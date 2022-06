Psg all’assalto: doppio colpo da 115 milioni

Skriniar è l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter. Ma il Psg potrebbe mettere le mani anche sull’attaccante

Non solo Dybala, Lukaku e così via, in questo mercato estivo l’Inter dovrà anche se non soprattutto vendere.

Una grande cessione è necessaria, anzi obbligata e possibilmente entro la fine del mese. Ad oggi l’indiziato numero è Skriniar.

Per lo slovacco si attende il rilancio del Paris Saint-Germain dopo la prima offerta da 47 milioni più 3 di bonus respinta dai nerazzurri. A 65-70 milioni l’affare andrebbe in porto. Il club transalpino punta forte pure su Scamacca, che era il prescelto di Marotta e soci per il post Dzeko, poi la possibilità di rimettere le mani su Lukaku ha fatto sì che si mollasse la presa sul casse ’99. Il Sassuolo potrebbe cederlo ai parigini per 40-45 milioni di euro. Tra lui e il centrale dell’Inter, gli emiri spenderebbero qualcosa come 105-115 milioni.