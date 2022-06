E’ il Lukaku-day: ecco come può chiudersi l’operazione

Lukaku è a un passo dal ritorno all’Inter appena dieci mesi dopo il suo addio. Ecco tutti i dettagli

Ci siamo. Oggi è il Lukaku-day, o almeno così dovrebbe essere visto che nuove indiscrezioni parlano di altra call, stavolta decisiva tra l’Inter e il Chelsea per arrivare a un accordo sul prestito oneroso del centravanti belga.

‘Sky Sport’ conferma Interlive.it per quanto riguarda le cifre: alla fine i due club potrebbero accordarsi sui 10-12 milioni, magari attraverso l’inserimento di qualche bonus. I ‘Blues’ sono interessati a due-tre big dell’Inter, ma eventualmente si farebbe tutto a parte, in maniera slegata dall’affare Lukaku. Per il quale, come scritto, Marotta e Ausilio potrebbero ‘prenotare’ un diritto di riscatto a giugno 2024, dopo un’ulteriore stagione di prestito. Staremo a vedere, sull’asse Milano-Londra sono comunque ore caldissime. Lukaku è impaziente di rivestire la maglia nerazzurra, con Inzaghi che lo aspetta a braccia aperte.