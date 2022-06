Borja Valero: “Brozovic si è visto quanto è cresciuto negli ultimi anni”

Inter, il centrocampista Borja Valero ha confermato l’importanza di Marcelo Brozovic nella squadra di Simone Inzaghi

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha dato una festa nella quale era presente anche Borja Valero che l’anno scorso ha giocato nel C.S. Lebowski campionato italiano Promozione anche se ha racimolato solo 4 presenze. Il calciatore è stato intervistato da Sky Sport e sul tecnico che lo ha allenato in nerazzurro ha detto: “Sicuramente è stato uno dei miei migliori allenatori al punto di vista tecnico-tattico, oltre che dei pantaloni che sono pazzeschi (ride, ndr)… Prova sempre ad avere un’evoluzione nel suo gioco e questo lo fanno i grandi allenatori”.

Poi ha dato il suo parere su Marcelo Brozovic, considerato miglior regista dello scorso campionato e suo ex compagno di squadra in nerazzurro, del quale ha detto: “Si è visto quanto è cresciuto negli ultimi anni e quanto l’Inter abbia sofferto quando non c’era”. Il centrocampista nei suoi tre anni in nerazzurro, ha raggiunto le 100 presenze tra campionato e coppe, segnando anche 5 reti.