Correa più un centrocampista: doppia cessione in Francia

Non solo grande mercato in entrata per l’Inter ma anche in uscita. Qualcuno infatti dovrà salutare per far spazio ai nuovi ingressi. In particolare tra attacco e centrocampo qualcosa si muoverà

Cambia volto ancora una volta l’Inter che si prepara a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi con nomi di spicco per provare a tornare a lottare al massimo delle possibilità per lo scudetto. I nomi caldi in attacco sono quelli di Lukaku e Dybala che con Lautaro Martinez andrebbero a comporre un tridente delle meraviglie utile a provare vincere di nuovo e subito.

Profili però anche con costi di gestione molto importanti che inevitabilmente potrebbero portare anche a qualche sacrificio, per incamerare denaro fresco da mettere a disposizione delle esigenze di bilancio. Non è detto che si tratti della partenza di un big, in quanto la dirigenza meneghina è già al lavoro da tempo anche per incassare da possibili altre cessioni laterali.

Calciomercato Inter, non solo Correa: anche Agoume per il Marsiglia

In uscita ma solo a determinate cifre ci sarebbe anche Joaquin Correa con l’Olympique Marsiglia che bussa alla porta su indicazione di Jorge Sampaoli che ha peraltro anche allenato il ‘Tucu’ ai tempi del Siviglia. Affare che però dovrebbe essere importante economicamente vista l’alta spesa dell’Inter per prenderlo dalla Lazio.

Non solo Correa, il Marsiglia può puntare anche su Lucien Agoume mediano transalpino che ha giocato in prestito in Ligue 1. Coi due, anche se per il Tucu si può usare formula prestito con obbligo condizionato, l’Inter potrebbe incassare 30-35 milioni di euro.