Fossati: “La duttilità di Andrea Cambiaso è un grande pregio”

Inter, l’ex allenatore di Andrea Cambiaso, Fabio Fossati ha dato il suo parere sul calciatore facendogli un augurio

Ne avevamo parlato qui in Interlive dell’ipotesi di un acquisto da parte dell’Inter di Andrea Cambiaso, calciatore che nello scorso campionato si è fatto conoscere come un ottimo laterale nelle file del Genoa. Uno dei suoi primi allenatori ai tempi dell’Albissola, Fabio Fossati, spera anche lui che il giocatore possa finire in una big magari proprio nella squadra meneghina o alla Juventus.

Intervistato da TuttoJuve.com ha infatti spiegato: “Il suo bene sarebbe quello di finire in una delle due squadre, in questo modo può migliorare e crescere in maniera ancor più esponenziale. La sua duttilità, a tal proposito, è un grande pregio“. Nei giorni scorsi lo stesso giocatore, aveva posto come condizione alla sua cessione di essere acquistato a titolo definitivo da una big e poi eventualmente avrebbe accettato anche l’ipotesi prestito.

Il tecnico credo molto nel suo ex pupillo e si lancia in un esempio importante dicendo: “Con le dovute proporzioni, perché stiamo parlando di un campione del mondo, ci può stare. Non è così pensare a questo tipo di viaggio, ma il paragone è ovviamente fatto sulla prospettiva della carriera che potrà avere Andrea. Il sogno è che possa diventare come Zambrotta“.