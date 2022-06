Forte contesa con l’Atalanta: 20 milioni per Ederson

Il centrocampista brasiliano resta un obiettivo di Inter ed Atalanta, tutto potrebbe decidersi in base alla cifra finale di vendita

Dopo aver piazzato il colpo Onana, definito il nuovo rapporto con Mkhitaryan e limato l’intesa per il giovane albanese Asllani, l’Inter non soltanto attende di ripresentare al popolo nerazzurro il centravanti Lukaku ma vorrebbe poter contare anche su un altro centrocampista per la prossima stagione.

Al netto, però, di una partenza nel reparto che risulterebbe più che necessaria per fare spazio sia nelle tattiche che nel borsello societario. Ed in questo ci sarebbe Sensi pronto a fare le valigie. I colleghi di ‘Sky Sport’ insistono sul nome di Ederson, brasiliano in forze alla Salernitana su cui c’è la forte concorrenza dell’Atalanta.

Calciomercato, Ederson un investimento per il futuro

Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 18-20 milioni di euro e potrebbe non partire tanto facilmente dalla cittadina campana a patto che non venga raggiunto un accordo di convenienza con uno dei due club indiziati. Al di là di quelle che sono le priorità di mercato dell’Atalanta al momento, l’Inter potrebbe anche tentare l’investimento per il prossimo futuro che non sia necessariamente legato alla stagione sportiva imminente.