Galliani in sede Inter: Pinamonti e non solo sul tavolo

Adriano Galliani è in sede Inter per cercare un’intesa definitiva con l’Inter per Andrea Pinamonti. Sul tavolo anche Pirola e Stefano Sensi

Nuova giornata piuttosto movimentata nella sede dell’Inter. Dopo Cordaz, che ha rinnovato di un altro anno il contratto, in viale della Liberazione si è palesato Adriano Galliani.

Galliani vuol provare a trovare un accordo definitivo per Andrea Pinamonti. La distanza tra le parti sarebbe sottile, si ragiona sui 15 milioni di euro. Da convincere il centravanti, che almeno per ora preferirebbe aspettare una squadra di maggior livello e prestigio. In ballo tra Inter e Monza anche Pirola, coi brianzoli che provano a pagare meno dei 7 milioni pattuiti per il riscatto. Va detto che l’opzione è scaduta e che sul difensore ci sono tanti altri club pronti a farsi avanti concretamente nel caso saltasse il ritorno alla corte di Stroppa. Occhio poi a Stefano Sensi, terzo nome per il quale sono in trattativa le due società.