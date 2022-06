Interlive | Inter-Monza, trattativa serrata per tre operazioni

Grazie al Monza l’Inter potrebbe racimolare un tesoretto importante: colloqui in corso per arrivare a dama

Un bel ‘tesoretto’ per il mercato dell’Inter può arrivare dal Monza di Berlusconi, fresco di prima promozione della sua storia in Serie A.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, il club brianzolo sta accelerando per portarsi a casa ben tre giocatori nerazzurri dopo Di Gregorio, per il quale è scattato l’obbligo dopo la salita in massima serie: parliamo di Andrea Pinamonti, Stefano Sensi e Pirola. Per quest’ultimo esiste un diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Ricordiamo che al Monza è destinato pure Ranocchia, anche se a zero poiché in scadenza.

Dai tre, l’Inter potrebbe racimolare qualcosa come 30 milioni, cifra utile a chiudere qualche operazione in entrata, vedi Bellanova e Asllani oppure quella per Bremer.