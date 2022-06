Dybala: prossimo incontro a breve per trovare l’accordo. Intanto la ‘Joya’…

Inter, nei prossimi giorni previsto un novo incontro per portare a Miano anche Dybala e regalare a Simone Inzaghi un trio delle meraviglie

Dopo essere riuscito a riportare a casa il figliol prodigo Romelu Lukaku, a Beppe Marotta manca ancora la ciliegina sulla torta per l’attacco di Simone Inzaghi. Il dirigente non ha alcuna intenzione di mollare Paulo Dybala e nei prossimi giorni, si cercherà di chiudere la trattativa e di trovare il giusto accordo per portare a Milano l’ex calciatore di Palermo e Juventus. Nel frattempo, in attesa di conoscere se la sua prossima destinazione sarà Milano o meno, l’attaccante si sta mantenendo in forma allenandosi con il suo amico ed ex compagno in bianconero Paul Pogba, che invece ha fatto il percorso inverso.

Il centrocampista, dopo aver iniziato la carriera allo United, passò alla Juventus per poi tornare in Inghilterra e ora riabbraccerà i colori bianconeri. Intanto sui social impazzano le foto dei due giocatori che si allenano insieme a Miami, in vista forse di incontrarsi da avversari sul campo nella prossima stagione, in un derby d’Italia sempre molto intrigante.