Scambio con gli esuberi: nuovo centrocampista dalla Serie A

Spazio anche ad eventuali jolly nel mercato dell’Inter, che si guarda sempre intorno con antenne dritte a caccia della giusta occasione. In Serie A un centrocampista potrebbe fare al caso di Inzaghi

Il centrocampo dell’Inter sta cambiando leggermente volto, soprattutto in merito alle seconde linee alle spalle del terzetto titolare composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu. Asllani sarà l’alternativa al croato, mentre per innalzare la qualità dovrebbe arrivare in nerazzurro anche Mkhitaryan, ma ciononostante, viste anche le tante cessioni, non è da escludere che Marotta e soci si guardino intorno a caccia di altri calciatori con caratteristiche differenti che possano offrire così il giusto ventaglio di scelte al tecnico ex Lazio.

In particolare il campionato di Serie A può spesso offrire chance intriganti anche a buon mercato, per andare a completare la rosa. Un jolly interessante potrebbe arrivare dal Verona di Igor Tudor, che anche quest’anno ha fatto molto bene con un nono posto che fa ben capire il livello degli scaligeri.

Calciomercato Inter, dal Verona idea Tameze: un jolly per Inzaghi

Tanti sono stati i calciatori finiti sotto i riflettori al Verona. Uno di questi è il centrocampista Adrien Tameze, franco-camerunense classe 1994 che si è rivelato un autentico jolly capace di giocare in diverse posizioni della mediana. Sia in mezzo al campo che più vicino all’attacco, l’ex Nizza ha raggiunto la propria maturità calcistica giocando una stagione da 38 giornate su 38 in campionato con ben 4 reti e 2 assist complessivi.

Tameze, che piace anche al Napoli, ha ben impressionato, e col contratto in scadenza 2024 e un prezzo non proibitivo sulla decina di milioni di euro, può essere profilo da Inter. Anche per lui può essere la grande chance della carriera. Nel pratico i nerazzurri potrebbero imbastire nel caso un’idea di scambio con Dalbert reduce dal prestito al Cagliari, o Lazaro post Benfica. Entrambi spendibili nel centrocampo a cinque del Verona.