Dybala e la svolta più vicina: agente atteso in città

Marotta vuole portare all’Inter il suo pupillo Dybala ma prima deve trovare un’intesa con Sanchez per la risoluzione del contratto

Dybala e l’Inter non hanno ancora un accordo, come ha confermato Marotta all’evento ‘Ricordo Candido Cannavò 2022’: “Non nascondo che ci siamo incontrati con i rappresentanti. Bisogna esplorare percorsi nuovi e tra questi c’è stato e c’è anche ora Dybala. Ma per arrivare a una conclusione ci devono essere convergenze importanti. Al momento, non c’è alcuna definizione”.

Un’intesa con Dybala, che da tempo ha scelto l’Inter come sua prossima destinazione, è destinata a trovarsi ma nel frattempo i nerazzurri sono chiamati a fare spazio in attacco. Per l’ingresso dell’argentino, è necessaria quantomeno l’uscita di Alexis Sanchez che fin qui ha rifiutato diverse destinazioni. La strada è comunque tracciata, con il cileno ci sarà la risoluzione del contratto con annessa buonuscita.

Calciomercato Inter, Dybala con l’addio di Sanchez: agente del cileno atteso a Milano per cercare un accordo sulla risoluzione

Marotta e soci sperano ovviamente di tirar fuori il meno possibile, non più di 3-4 milioni rispetto ai 7 di ingaggio per un contratto che scade nel 2023. Novità importanti sono attese a giorni, perché proprio a giorni è atteso l’agente del classe ’88 cileno, ovvero Fernando Felicevich (è anche il procuratore di Vidal, che i nerazzurri manderanno via esercitando la clausola da 4 milioni) proprio per trovare una quadra sul divorzio.