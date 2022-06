Marotta annuncia il colpo: “E’ tempo di ufficializzare”

Marotta su Dybala: “per arrivare a una conclusione ci devono essere convergenze importanti. Al momento, non c’è alcuna definizione”

“Skriniar? Ci sono interessi da parte di più squadre, per lui e per altri. Questo è normale perché la nostra è una rosa importante. Valuteremo con calma; non vogliamo mai rinunciare a nessuno a meno di richieste di cessioni, ma la sostenibilità deve essere sempre tenuta in considerazione”. Così Marotta a proposito della probabile cessione di Skriniar.

All’evento ‘Ricordo Candido Cannavò 2022’, l’Ad dell’Inter si è poi soffermato sull’affare Dybala, col quale manca ancora un accordo totale: “Non nascondo che ci siamo incontrati con i rappresentanti. Bisogna esplorare percorsi nuovi e tra questi c’è stato e c’è anche ora Dybala. Ma per arrivare a una conclusione ci devono essere convergenze importanti. Al momento, non c’è alcuna definizione“.

Calciomercato Inter, Marotta: “Lukaku? Dobbiamo ringraziare la proprietà”

In conclusione Marotta ha di fatto ufficializzato il ritorno di Romelu Lukaku: “Dobbiamo ringraziare la proprietà. Spero si concluda tutto nel giro, non dico di qualche ora, ma di qualche giorno. Voglio ringraziare Ausilio e Baccin. Abbiamo fatto tanti sondaggi, ora è tempo di ufficializzare le operazioni. Ci saranno diverse conclusioni. Abbiamo obiettivi importanti, forse uno l’abbiamo centrato. Si tratta di un obiettivo che ci lusinga molto: saremmo molto felici di riportarlo a casa“. Lukaku dovrebbe arrivare a Milano già domani per le rituali visite mediche e poi la firma sul contratto.