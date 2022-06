Marotta e Inzaghi: saranno loro i protagonisti della conferenza di inizio stagione | Scelta la data

Inter, il 5 luglio alle ore 17 si terrà presso l’Inter Headquarter la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione

E’ prevista per martedì 5 luglio, alle ore 17, presso l’Inter Headquarter di Viale delle Liberazione a Milano, la conferenza stampa che tutti i tifosi nerazzurri aspettano in vista di una stagione che si augurano possa portare alla conquista dell’agognata seconda stella, che l’anno scorso è sfuggita, con tantissimi rimpianti e soprattutto, con lo scudetto finito sulle maglie dell’altra squadra di Milano. In questo primo importante incontro di presentazione i protagonisti saranno il tecnico Simone Inzaghi e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta.

I tifosi della squadra meneghina, si augurano che in quella data anche Paulo Dybala possa considerarsi anche lui un calciatore nerazzurro, in modo da regalare un attacco da sogno che non si vedeva dai tempi del ‘Triplete‘, o dalla metà degli anni 90 con giocatori come Baggio, Ronaldo, Djorkaeff, Vieri, Zamorano e Recoba per citarne solo alcuni.

Sarà possibile assistere all’evento tramite tutti i canali digitali della squadra nerazzurra.