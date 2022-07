Interlive | Visite mediche Bellanova: ecco quando

Inter e Cagliari hanno chiuso per Bellanova in prestito oneroso con diritto di riscatto per complessivi 10 milioni di euro

Dopo Lukaku, Asllani, Mkhitaryan e Onana, l’Inter è pronta a ufficializzare il quinto acquisto di questo calciomercato estivo. Si tratta Raoul Bellanova, terzino scuola Milan protagonista l’anno scorso di un’ottima stagione. Col Cagliari è stato trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 10 milioni di euro.

Secondo quanto raccolto da Interlive.it, a conferma di quanto già circolato in merito e a meno di cambi di programma, le visite mediche del classe 2000 nativo di Rho avverranno lunedì prossimo. Bellanova farà tappa alla clinica ‘Humanitas’ di Rozzano prima di dirigersi al centro Coni di Milano per l’idoneità sportiva. Infine si dirigerà in sede per firmare il contratto con la società nerazzurra.