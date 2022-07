Annuncio a sorpresa: “Sarà lui il giocatore più pagato della Serie A”

Ecco l’uscita a sorpresa da parte dell’importante legale, il quale è tornato a parlare una volta per tutte in merito al futuro del proprio assistito

Dopo essere intervenuto ai microfoni de ‘L’Avenir’, Sebastien Ledure, nonchè agente di Romelu Lukaku, ne ha da lì approfittato per poter rilasciare nuove dichiarazioni in merito al passaggio che ha portato il belga a vestire nuovamente la maglia dell’Inter.

Difatti, senza far alcun tipo di mistero, Sebastien Ledure ha così esordito: “La questione primaria era: come può un giocatore, che è stato ceduto l’anno prima per più di 100 milioni di euro ad un altro club, tornare da lì in quella stessa società che dice di non avere soldi per poterlo riacquistare?”. Sono state queste le prime dichiarazioni rilasciate da parte dell’agente di Romelu Lukaku, il quale – dopo aver fornito ulteriori dettagli – ha da lì poi così concluso: ” Chiaramente, è anche necessario dover dire che, senza il cambio di proprietà al quale il Chelsea è andato incontro, tutto questo non sarebbe stato possibile. I rapporti tra le due società erano molto tesi e nonostante il belga sia arrivato a ridursi notevolmente l’ingaggio, Romelu resterà comunque il giocatore più pagato dell’intero campionato. Egli stesso non ha voluto nient’altro che l’Inter. Sul futuro? E’ presto per dirlo”.