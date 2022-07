Lugano-Inter, via alla prima amichevole stagionale

Con un comunicato web la società nerazzurra ha reso nota la data del primo impegno amichevole della nuova stagione sportiva

Giorno dopo giorno le trattative di calciomercato trovano definizione e con esse si compone il nuovo organico dell’Inter per la prossima stagione sportiva. In attesa di conoscere i nuovi arrivi e le prossime cessioni, lo staff di Simone Inzaghi è già all’opera per definire ciascun passo da compiere in fase preparatoria. Del resto l’estate scorre in un batter di ciglia e l’esordio in campionato dista poco più di un mese.

La fase di ritiro svolge un ruolo di primaria importanza non soltanto per mettere minuti nelle gambe degli atleti ma per accrescere la loro sintonia. Non soltanto attraverso gli allenamenti individuali e di gruppo, ma anche attraverso gli impegni amichevoli contro rivali del tutto eccezionali.

Il prossimo 12 luglio, ore 18:30, la Prima Squadra affronterà il Lugano per aggiudicarsi la Lugano Supercup come avviene per consuetudine da quattro anni consecutivi.

Lugano-Inter, rampa di lancio per i nuovi arrivi

L’occasione sarà fondamentale per tastare i nuovi arrivi negli schemi di Inzaghi. Lukaku dovrebbe prendere il posto di Dzeko in avanti, per ricomporre il magico duo che ha stregato la Serie A due stagioni fa. In base all’impianto di gioco utilizzato, si potrebbero vedere anche Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani così come André Onana che ha firmato proprio oggi il nuovo contratto.