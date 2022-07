Contratto depositato: UFFICIALE il passaggio di Bellanova

Completato il trasferimento del terzino dal Cagliari all’Inter, ora è a tutti gli effetti a disposizione di mister Inzaghi per la nuova stagione

Doveva già arrivare nella giornata di ieri, ma un problema tecnico relativo alla mancata ricezione dei documenti da parte del Cagliari aveva fatto slittare la sua firma con l’Inter.

Ora invece è ufficiale: Raoul Bellanova è a disposizione di Simone Inzaghi alle porte del ritiro pre stagione.

Confermato l’accordo quinquennale, appena dopo che Marotta e il tecnico hanno rilasciato dichiarazioni all’avvio della nuova annata sportiva. Il terzino sarà un valore aggiunto all’organico dell’Inter, duttile su entrambe le fasce con predilezione per quella destra dove già corre Dumfries. Sarà grande l’utilità nel turnover nelle partite che contano, per evitare di incorrere negli errori commessi in passato per via dei numerosi impegni tra campionato e coppe.