Arrivato in città per la firma “Opportunità meravigliosa”

Manca poco all’ufficialità del cambio di maglia e quindi all’addio all’Inter dopo due stagioni. E’ tutto pronto: il giocatore è atterrato in città per la firma

Mancano firma e ufficialità, l’addio all’Inter è ormai certo. Ieri sera il calciatore è atterrato in città, accolto da molti tifosi felici per il suo arrivo.

Stiamo parlando di Arturo Vidal, sbarcato all’aeroporto Internacional do Galeão di Rio de Janeiro. Il classe ’87 cileno sta per iniziare l’avventura al Flamengo, dopo che l’Inter ha esercitato l’opzione da circa 4 milioni per interrompere in anticipo di un anno il suo contratto. Col Flamengo, che vorrebbe mettere le mani anche su Alexis Sanchez, dovrebbe legarsi fino a dicembre 2023, con opzione per un altro anno e mezzo.

Calciomercato, Vidal saluta l’Inter e firma col Flamengo: “Opportunità meravigliosa”

“Il Flamengo è un’opportunità meravigliosa – le prime parole di Vidal, rilasciate a ‘ESPN’, dopo l’arrivo all’aeroporto di Rio de Janeiro – Sono molto felice di essere qui, anche se per il momento siamo ancora in fase di trattativa”. Oggi le visite mediche prima della firma sul contratto. Da nerazzurro a rossonero, Vidal è pronto per una nuova avventura.