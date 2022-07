Manca poco per l’ufficialità: domani la firma col Cagliari

Il terzino sinistro della Primavera dell’Inter raggiungerà il club sardo in prestito stagionale con opzione di riscatto e contro riscatto

Il suo nome era stato inserito nella lista dei partenti di questa sessione estiva di calciomercato e l’accordo con il Cagliari è stato raggiunto da giorni, ma qualcosa ha fatto slittare l’ufficialità del trasferimento.

Ora Franco Carboni può gioire per il suo salto di qualità nella serie cadetta del calcio italiano: si aggregherà al Cagliari dietro la formula del prestito con opzione di riscatto e contro riscatto in favore dei nerazzurri. Le visite mediche verranno svolte nel corso della giornata di domani, poi seguirà la firma che suggellerà l’operazione.

Calciomercato, Carboni saluta l’Inter per una stagione

La passata stagione tra le file dei giovani protagonisti dell’organico Primavera Under-19 dell’Inter è stata a dir poco straordinaria. La vittoria del relativo campionato ai danni della Roma lascerà adesso spazio ad una nuova avventura come professionista. Da segnalare che il giovane Franco Carboni, come il fratello Valentin, avevano già sorpreso il commissario tecnico della Nazionale argentina Scaloni lo scorso marzo, tanto da essere stati chiamati per la prima volta nella Prima Squadra di una delle rappresentative più ricche di talenti in assoluto del calcio mondiale.