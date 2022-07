Agente Dembele in sede Inter: ecco i dettagli

L’agente di Dembelè è da poco approdato nella sede dell’Inter. Discorsi appena avviati tra entrambe le parti. I dettagli

Dopo aver raggiunto la sede dell’Inter durante questi ultimi minuti, Moussa Sissoko, ha da poco potuto sedersi a tavolino per trattare con l’intera dirigenza nerazzurra a proposito di qualche suo assistito, tra i quali ci sono sia Ousmane Dembelè che Dan-Axel Zagadou.

Da qui infatti – stando anche a quanto fatto presente da ‘Calciomercato.it‘ – il noto agente francese ha da poco raggiunto la sede nerazzurra. La novità, consiste nel fatto che, lo stesso Moussa Sissoko, ha in procura i calciatori Ousmane Dembele e Dan-Axel Zagadou. Da qui dunque, è praticamente certo, che l’intermediario francese, si sia seduto a tavolino con l’intera dirigenza dell’Inter proprio per poter discutere in merito alle prestazioni sportive del classe ’99; piuttosto che di quelle dell’ormai ex Barcellona. Premesso ora che, entrambi i calciatori si siano appena svincolati – entrambi – a parametro zero dai rispettivi club, è certo che tra i discorsi attuati da entrambe le parti, ci sia finito a maggior ragione l’ex difensore centrale del Borussia Dortmund.