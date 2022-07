Abbracci e sorrisi ad Appiano: ecco che si rivede la ‘Lu-La’

Lukaku e Lautaro presenti ad Appiano. I due si rimettono nuovamente agli ordini di Simone Inzaghi

Giorno 1 per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in quel di Milano. I due infatti, nella giornata di oggi, si sono rivisti ad Appiano Gentile per la prima volta dopo un anno. Evidente l’entusiasmo mostrato da gran parte della squadra guidata da Simone Inzaghi.

Così facendo insomma, durante queste ultime ore, i due hanno raggiunto il resto della rosa nerazzurra (radunatasi lo scorso 6 luglio). Incontenibile la gioia mostrata da entrambi i centravanti dell’Inter. Nel bel mezzo della seduta d’allenamento – andata in scena quest’oggi – c’è infatti stato modo non soltanto di allenarsi ma anche di scambiare ‘quattro chiacchiere’ e qualche risata di circostanza. Ciò che è certo dunque, è il fatto che Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, abbiano soltanto iniziato a scaldare i motori verso quella che si prospetta essere la prossima stagione.

Inter, i numeri fatti registrare dalla ‘Lu-La’ durante questi ultimi anni trascorsi in nerazzurro

Da qui, i due centravanti dell’Inter, sono stati in grado di far registrare – assieme – la bellezza di 104 gol e addirittura 35 assist nel corso di questi due ultimi anni trascorsi in nerazzurro. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, così facendo, si sono quindi resi protagonisti di quella che è poi diventata la ‘Lu-La’. Incontenibile dunque la gioia mostrata da alcuni tifosi per quella che si prospetta ad essere – nuovamente – la coppia d’attacco nerazzurra, anche se – ad ora – non tutti hanno ancora digerito del tutto il passo falso compiuto dal belga durante la passata stagione; il quale approdò poi al Chelsea.