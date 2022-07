Skriniar al lavoro differenziato, si attende l’affondo del PSG

Il difensore slovacco ha fatto rientro ad Appiano Gentile per la fase di recupero dall’infortunio, potrebbero essere i suoi ultimi giorni in nerazzurro

Tutto si deciderà nei prossimi giorni. Il destino di Milan Skriniar è appeso ad un filo sottile che oscilla tra la permanenza all’Inter e l’addio verso le ricche sponde del Paris Saint-Germain.

Il club parigino è prossimo alla chiusura della trattativa coi nerazzurri sulla base di 70 milioni di euro che rimpolperanno le casse societarie. Si tratterà della tanto vociferata ‘grande cessione’, come accaduto lo scorso anno per Lukaku ed Hakimi. Al suo posto la dirigenza dovrebbe reinvestire parzialmente l’incasso per il cartellino di Bremer del Torino. Poi piace Milenkovic in forze alla Fiorentina, altro grande conteso del mercato, e ci sono stati i primi soffusi contatti con l’agente di Zagadou da poco svincolato dal Borussia Dortmund.

Skriniar vuole recuperare dall’infortunio

Intanto il centrale slovacco ha fatto rientro ad Appiano Gentile per mettersi al lavoro con esercizi di recupero e potenziamento alle direttive dei preparatori atletici dell’Inter, così da recuperare a pieno dall’infortunio che lo ha colpito con la Nazionale nel corso degli impegni di Nations League svoltisi a giugno.