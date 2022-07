Zhang: “Handanovic, il nostro capitano da 10 anni”

Inter, il presidente Steven Zhang tramite il suo profilo Instagram ha commentato molto positivamente il rinnovo di Handanovic

Il portiere dell’Inter Samir Handanovic, ha rinnovato per un altro anno con la squadra nerazzurra e quindi per lui saranno 11 gli anni con la maglia dai colori del cielo e della notte. In merito a questa situazione, il presidente del club meneghino Steven Zhang ha voluto mostrare la sua soddisfazione, esternandola pubblicamente tramite il suo profilo Instagram. Il dirigente ha scritto: “Il nostro capitano da dieci anni, e li stiamo ancora contando”, la traduzione dalla frase in inglese. Naturalmente, c’era allegata anche una foto che lo vedeva ritratto insieme all’estremo difensore. Da notare che Samir Handanovic può vantare di aver avuto, nei suoi 10 anni di permanenza in nerazzurro, ben tre presidenti e, viste le voci che circolano, potrebbe addirittura averne un quarto prima di lasciare il club al termine della prossima stagione. In ogni caso, in vista del prossimo campionato dovrebbe, almeno inizialmente, essere ancora lui il titolare, nonostante molti tifosi nerazzurri non siano dello stesso avviso, dato che la scorsa stagione dell’estremo difensore non è stata completamente positiva.