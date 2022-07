Incontro con l’agente: doppia buonuscita dall’Inter

Fernando Felicevich è arrivato a Milano con un triplice obiettivo, tra cui discutere della buonuscita di Vidal e Sanchez con la dirigenza dell’Inter

Forte della promessa fatta nelle scorse settimane da Marotta, proprio nei giorni passati l’Inter ha presentato con orgoglio i suoi nuovi acquisti in corrispondenza con l’inizio del ritiro precampionato in quel di Appiano Gentile.

L’organico nerazzurro potrebbe ancora subire qualche altro piccolo ritocco in difesa, in base a come evolverà la situazione legata alla cessione di Skriniar, e probabilmente anche in attacco con l’innesto del tanto desiderato Dybala. Per quest’ultimo tuttavia permangono i problemi legati alla richiesta d’ingaggio che, al momento, non può essere coperta dall’Inter a patto che esca Alexis Sanchez (oltre ad un altro attaccante, come Dzeko). Il cileno ha ricevuto molte offerte da piazze estere, soprattutto dal Siviglia, tutte prontamente rifiutate nonostante l’elevato tasso di convenienza.

Per poter aiutare il club nerazzurro a trovare una quadra sulla sua posizione nelle gerarchie di Inzaghi, è giunto a Milano il suo agente Fernando Felicevich. In parallelo, si cercherà di trovare una rapida risoluzione anche del contratto di Arturo Vidal ormai promesso al calcio sudamericano.

Calciomercato Inter, ore decisive per gli addi di Vidal e Sanchez

Felicevich è al momento impegnato nella chiusura dell’affare con la Salernitana per il passaggio di Diego Valencia. Terminato il da farsi fungerà da collante tra i suoi due assistiti cileni e la dirigenza nerazzurra, che non vuole attendere ancora oltre per liberarsi dei due esuberi dietro buonuscita. La pista Dybala, seppure raffreddatasi nelle ultime settimane, resta comunque tiepida e tutto dipenderà dall’incontro in agenda sul destino di Vidal e Sanchez.