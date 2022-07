Ora è UFFICIALE: Vidal ha risolto il contratto con l’Inter

By

Vidal e l’Inter si dicono addio dopo due stagioni. Ufficiale la risoluzione del contratto del centrocampista cileno, il cui futuro sarà al Flamengo

Dopo l’incontro in sede con lui e il suo agente Felicevich, l’Inter annuncia in via ufficiale il divorzio da Arturo Vidal dopo due stagioni.

Con una nota, il club nerazzurro comunica la risoluzione del contratto (con buonuscita) del centrocampista cileno, il cui futuro prossimo sarà al Flamengo: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei”.