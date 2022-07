Visite mediche e ufficialità: blitz per Correa

Dopo aver chiuso un recente affare in uscita, il club inglese avrebbe anche Correa nella lista degli obiettivi

Appena qualche ora fa sulle proprie piattaforme il Barcellona ha comunicato di aver trovato un accordo di massima con il Leeds per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante brasiliano Raphinha. Ufficialità verrà data soltanto al termine delle visite mediche, previste questo pomeriggio.

L’operazione sblocca dunque una casella nel reparto offensivo del club inglese, pronto all’assalto di almeno un paio di nomi presenti a caratteri cubitali nella lista degli obiettivi di questa sessione di mercato. Tra questi figura il centravanti dell’Inter, Joaquin Correa. A detta de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’argentino non è affatto considerato un incedibile da parte della dirigenza nerazzurra ma qualsiasi contatto dovrà essere intrapreso con la consapevolezza di far fruttare alle casse societarie almeno 22 milioni di euro per non incappare in minusvalenza. Il calciatore, in ogni caso, vuol rimanere a disposizione di Inzaghi ancora per molto.

Calciomercato, Correa in orbita del Leeds

Nella metà di gara avuta a disposizione contro il Lugano, Correa ha saputo offrire sprazzi di buon calcio. Alla serpentina che ha condotto alla rete di pregevole fattura, si è aggiunto anche un assist rasoterra per la bordata del connazionale Lautaro che ha ringraziato a gran voce. Insomma, questo inizio di stagione promette bene. Eppure deve ben guardarsi le spalle: in caso di partenza di Sanchez, uno fra lui e Dzeko potrebbero essere seriamente a rischio di cessione per aprire definitivamente le porte a Dybala.