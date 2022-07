Interlive | Si chiude per Bremer: Busardò ‘garanzia’ per l’Inter

Bremer all’Inter, il cerchio si stringe. Il difensore brasiliano sta per diventare un giocatore nerazzurro. Skriniar destinato al Paris Saint-Germain

Come raccolto da Interlive.it, Marotta e Ausilio si sentono e sono in una botte di ferro per quanto riguarda Bremer. Questo per spazzare via le ultime notizie allarmanti che danno la Juventus pronta se non addirittura vicina a beffare i nerazzurri per il brasiliano. Che continua a volere solo e soltanto l’Inter, forte della volontà del difensore stesso ma anche del solidissimo rapporto con chi lo segue e sta seguendo in prima persona la trattativa col Torino: Paolo Busardò.

Possiamo dirlo senza timore di offendere nessuno perché ci sono i fatti a testimoniarlo, Busardò è un operatore di mercato legato a doppio filo al club targato Suning. Esagerando ma non troppo, è un ‘uomo Inter’. Emblematica la sua presenza in qualità di intermediario nell’operazione Gosens, una presenza superflua ma, appunto, significativa su quanto stiamo dicendo. Busardò starebbe anche curando l’affare Skriniar-Psg in rappresentanza proprio dell’Inter, affare destinato a compiersi come quello che vede protagonista Bremer. 30-35 milioni la cifra massima, con l’inserimento di Casadei.

Calciomercato, Bremer sarà un calciatore dell’Inter

Bremer (per il quale di recente si è mosso anche un intermediario vicino al Bayern Monaco) e i nerazzurri – ma pure il Torino, bisognoso di incassare per fare mercato – saranno accontentati. Ripetiamo: Busardò, ieri incontratosi di nuovo col Ds del Torino Vagnati, rappresenta una garanzia per tutte le parti in causa. In primis per l’Inter.