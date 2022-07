Cessione UFFICIALE in Eredivisie: “Farò del mio meglio”

Con una nota sui propri canali il Volendam comunica un’importante riconferma di provenienza Inter, ecco le prime parole del centravanti

Dopo aver strappato il pass per l’Eredivisie, il Volendam ha voluto ripagare gli sforzi di tutta una stagione con una riconferma importante. Gaetano Oristanio tornerà a vestire la maglia arancione per la seconda volta consecutiva in prestito dall’Inter.

Per il club olandese si tratta della seconda operazione di mercato ufficiale dopo Filip Stankovic, anch’egli frutto della formazione Primavera nerazzurra. “Sono molto felice di aver conosciuto questo club, la squadra, lo staff e la dirigenza. Farò del mio meglio per loro ma soprattutto per i tifosi”, ammette Oristanio in una prima dichiarazione. “Non vedo l’ora di giocare in Eredivisie”, conclude.

Per il giovane centravanti sarà l’occasione di figurare nella massima serie olandese, uno dei campionati europei andati incontro a significative evoluzioni qualitative nel corso degli ultimi anni. Nella passata stagione con la maglia del Volendam (nella seconda serie), Oristanio ha collezionato 7 reti ed 1 assist in 35 presenze.