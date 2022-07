Cicinho: “Vidal al Flamengo non per amore ma per godersi una pensione, una vita da spiaggia”

Inter, l’ex giocatore della Roma Cicinho commenta in maniera molto sarcastica l’approdo di Vidal al Flamengo

L’ex terzino della Roma Cicinho è stato intervistato da UOL, per avere un’opinione sull’arrivo di Arturo Vidal al Flamengo. L’ex giocatore non le manda a dire e ha commentato, in maniera poco positiva, la scelta e le dichiarazioni dell’ex calciatore di Juventus e Inter in merito alla sua preferenza.

Queste le sue parole: “Vidal è un ottimo giocatore, ma al Flamengo non diventerà niente. Ha postato un video ballando… un ragazzo che sta arrivando alla fine della sua carriera. Secondo me è venuto per godersi una pensione, una vita da spiaggia. Si parla così tanto del fatto che Vidal avesse mercato, ma perché non è andato da qualche altra parte? Perché è andato al Flamengo? Credete che fosse per amore? Stiamo scherzando!”.

In questo momento, il campionato brasiliano è arrivato alla 17esima giornata che si giocherà tra questa sera e domani ora italiana e il Flamengo è solo al nono posto in classifica con 21 punti, a 9 punti dalla capolista Palmeiras inseguita a un punto dal Corinthias e a due punti da Internacional e Atletico Mineiro.