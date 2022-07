Inzaghi: “Queste partite ci fanno crescere. Bremer? Ecco cosa so”

By

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Monaco nell’amichevole andata in scena allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara

“Sono molto soddisfatto, queste partite ci fanno crescere. Sapevamo della difficoltà, loro erano più in condizione”. Così Simone Inzaghi a ‘Sportitalia’ dopo il pareggio col Monaco al ‘Paolo Mazza’ di Ferrara: “Siamo andati sotto per due errori, però siamo rimasti uniti nonostante le difficoltà. Sicuramente dietro avevamo qualche problema: D’Ambrosio aveva avuto qualche acciacco e si è sacrificato così come Darmian e Dimarco. Ce la siamo giocata contro una squadra che a breve farà il preliminare di Champions, potevamo anche vincere”.

Inzaghi si è poi sbilanciato, senza fare il nome, sull’imminente arrivo di un nuovo difensore, ovvero di Gleison Bremer: “Ho dei dirigenti bravissimi che stanno lavorando, abbiamo un difensore in meno e c’è in corso una trattativa importante. Sto pressando per la buona riuscita”.