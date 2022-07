Pinamonti: prima offerta dell’Atalanta rimandata al mittente

Inter, prima timida offerta per Andrea Pinamonti dall’Atalanta un prestito con obbligo di riscatto con condizioni

L’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti è sempre al centro dell’interesse di Atalanta, Monza e Sassuolo. In attesa che all’asta magari si aggiunga anche una squadra europea come per esempio il Fenerbahce.

In ogni caso, per il momento, in pole position resta sempre la squadra brianzola, che ha offerto 15 milioni di euro e anche 4 milioni di euro di stipendio al giocatore. In ogni caso alla società milanese è arrivata anche la prima offerta dalla società bergamasca.

Sky Sport ha informato che la squadra di Giampiero Gasperini avrebbe inviato un’offerta per l’attaccante di prestito con obbligo di riscatto, che però si concretizzerebbe solo a determinate condizioni.Questa offerta è stata rimandata al mittente dalla società meneghina, che preferirebbe un obbligo di riscatto senza alcuna condizione per l’ex giocatore dell’Empoli.

Intanto il calciatore salterà anche l’amichevole di questa sera con il Monaco e continua ad allenarsi dopo aver ormai quasi smaltito l’infortunio ai flessori della coscia destra.