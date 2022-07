Interlive | Ore decisive per Bremer: l’agente Trimboli in arrivo in Italia

Frank Trimboli è atteso in Italia per rappresentare da vicino Bremer, intanto l’Inter è chiamata all’affondo finale nel colloquio delle 18 con il Torino

Ore calde, caldissime per conoscere il futuro di Gleison Bremer. Come noto da tempo, il difensore centrale non sarà più un calciatore del Torino. All’Inter da sempre favorita nel completare positivamente la trattativa in sostituzione del partente Skriniar si è aggiunta di prepotenza la Juventus, con l’obiettivo di rimpiazzare al meglio l’uscente de Ligt.

Soltanto poche ore fa il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha raggiunto l’amministratore delegato Giuseppe Marotta negli uffici della sede di Viale della Liberazione per dare l’ok sull’offerta al rialzo da inviare formalmente al Torino. Con la dirigenza granata, infatti, è previsto un colloquio verso le 18. Qualora i nerazzurri non proponessero le giuste condizioni, a quel punto i granata virerebbero con assoluta certezza sulla proposta bianconera già di per sé più alta rispetto a quella della rivale.

Intanto, stando a quanto carpito in esclusiva da ‘interlive‘, il direttore responsabile dell’agenzia di intermediazione sportiva Frank Trimboli è diretto in Italia per occuparsi più da vicino della trattativa riguardante il proprio assistito. C’è tutto l’interesse di chiudere con l’Inter sfruttando gli ottimi rapporti di lavoro che intercorrono con la dirigenza.

Andrea Scisci