Nuova maxi-offerta per Bremer: Juventus in vantaggio sull’Inter

Alla proposta dell’Inter la Juventus rilancia con un aumento di almeno 5 milioni rispetto all’offerta precedente per Bremer

Nella giornata di ieri è iniziato il botta e risposta ufficiale tra Inter e Juventus in direzione del Torino, per convincere Cairo e il resto della dirigenza granata a cedere all’una o all’altra realtà le prestazioni sportive di Gleison Bremer a titolo definitivo.

Alla prima offerta da circa 40 milioni di euro cash dei bianconeri, l’Inter ha presentato una proposta da 35 milioni cash più il cartellino del giovane centrocampista Cesare Casadei come contropartita per un valore complessivo di 43 milioni. A seguire, però, è arrivata la pronta riposta da parte di Arrivabene e colleghi da 45 milioni di euro comprensivi di bonus, al fine di mettere definitivamente al tappeto la concorrenza nerazzurra.

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it‘ il Torino è adesso in fase di contrattazione con la dirigenza della Juventus, la quale avrebbe già ottenuto il consenso del calciatore sulla base di una proposta d’ingaggio da quasi 5 milioni di euro a stagione (bonus inclusi). Anche su questo fronte, dunque, i bianconeri hanno preferito alzare l’asticella per non lasciare scampo a dubbi o perplessità sulla scelta della destinazione.

Calciomercato, sfumato Bremer è Skriniar a dover restare

Nell’ipotesi molto realistica in cui Gleison Bremer dovesse tornare sui suoi passi e fiondarsi sul progetto bianconero – operazione che favorirebbe di certo la cugina granata – a quel punto l’Inter sarebbe costretta a congelare la trattativa con il PSG per Milan Skriniar. Il difensore slovacco, vicinissimo a diventare un calciatore capitolino nel corso delle recenti giornate di mercato, varrebbe per la dirigenza nerazzurra più di quanto attualmente offerto. I famosi 70 milioni di incasso restano, almeno per il momento, ancora lontani.