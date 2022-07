Juventus scatenata: l’Inter rischia la doppia beffa

Oggi l’Inter potrebbe dire definitivamente addio a Bremer. Juventus pronta al sorpasso ma anche a mettere le mani su uno dei piani B dei nerazzurri

Sarà il giorno di Bremer. La Juventus è pronta a formalizzare la sua offerta da circa 40 milioni bonus inclusi per mettere la freccia e definitivamente ko l’Inter, ferma per ora sulla sua proposta da 30 milioni più bonus e il prestito di Casadei formulata ieri sera al Torino.

Non si escludono contromosse da parte della dirigenza interista, diciamo anche un rialzo per cercare di avvicinarsi alla proposta dei rivali. La salita più ripida è comunque quella rappresentata dal giocatore, a cui ‘La Vecchia Signora’ offre un ingaggio migliore: 4 milioni netti rispetto ai tre, 5 milioni in più considerati cinque anni di contratto. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, certo è che l’Inter ha già iniziato a valutare le alternative al centrale brasiliano. Una vecchia-nuova idea è simboleggiata dall’ex juventino Demiral, per il quale si ipotizza addirittura uno scambio con Pinamonti. Tra i ‘Piani B’ più solidi c’è poi sempre Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina.

Calciomercato Inter, la Juventus è pronta a prendersi anche Milenkovic

Da settimane l’Inter ha un’intesa di massima con Milenkovic. L’idea era/è quella di prendere anche lui oltre a Bremer in ottica addio Skriniar e visto che è già andato via Ranocchia, ma pure sul serbo incombe l’incubo Juventus. I bianconeri vogliono prendere due difensori dopo la cessione di de Ligt al Bayern Monaco.

Bremer più un altro, e sulla lista di Cherubini e soci c’è anche il nome del difensore della Fiorentina il cui contratto scade nel 2023. Nota di rilievo: Milenkovic è rappresentato da Fali Ramadani, agente molto vicino alla Juve…