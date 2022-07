Pagano la clausola: sbarca in Serie A ma niente Inter

L’operazione è in chiusura attraverso il pagamento della clausola fissata a circa 20 milioni. Il calciatore accostato all’Inter si appresta a sbarcare in Serie A

In questi ultimi due giorni è stato accostato all’Inter come una delle principali alternative a Bremer, trasferitosi poi alla Juventus per 50 milioni di euro bonus inclusi. Ma i nerazzurri non sono mai stati realmente in corsa per il calciatore in forza al Fenerbahce.

Stiamo parlando di Min-jae Kim, colosso sud-coreano in forza al Fenerbahce e adesso a un passo dal firmare con il Napoli. Il club azzurro lo ha puntato da tempo e dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea è partito all’assalto sfidando i francesi del Rennes. Negli ultimi giorni, grazie al blitz in quel di Istanbul, De Laurentiis e soci hanno effettuato il sorpasso definitivo.

Calciomercato Inter, il Napoli paga la clausola di Kim

Come riporta ‘Sky Sport’, il Napoli ha raggiunto l’accordo con Kim e sistemato tutte le pratiche burocratiche. Il passo successivo sarà il pagamento della clausola risolutiva fissata a circa 20 milioni di euro. Il Fenerbahce non ha fatto e non farà sconti, il classe ’96 andrà via solamente esercitando la clausola. L’Inter, ripetiamo, non era in corsa per acquistare l suo cartellino, anche perché dopo aver visto sfumare Bremer è stata immediatamente bloccata – almeno per ora – la partenza di Skriniar destinazione Paris Saint-Germain. In caso di permanenza dello slovacco, Marotta riaprirà il discorso legato al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023. Come noto, esiste già una bozza di accordo.