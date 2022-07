Bremer alla Juve: la decisione su Skriniar

Tutto fatto per il passaggio di Bremer alla Juve. Ecco ora come cambiano le strategie in casa nerazzurra

Sono indubbiamente ore caldissime quelle che si stanno vivendo in casa nerazzurra. Dopo essersi infatti lasciati sfuggire l’opportunità Bremer – col quale i vice campioni d’Italia avevano già più i un semplice accordo – l’Inter, è ora chiamata a dover cambiare strategia in ottica mercato.

Ecco quindi il dietrofront da parte dell‘Inter. Salvo infatti inaspettate offerte monstre dell’ultim’ora, i nerazzurri non lasceranno minimamente partire Milan Skriniar. Per il centrale slovacco, si dice che sia addirittura pronta una bozza di rinnovo intorno ai 5 milioni di euro annuali e nel caso in cui quindi, il Psg non dovesse alzare la propria posta in palio, l’ormai ex difensore della Sampdoria resterà quindi a Milano. Cambiano ora le strategie da parte degli attuali vice campioni d’Italia sul piano del mercato.

Calciomercato Inter, Skriniar verso la permanenza: ecco la strategia da parte dei nerazzurri

Una volta fatte tutte le dovute premesse del caso, l’Inter, deve ora dare una svolta anche per quello che ne concerne la propria retroguardia difensiva. Difatti – dopo essersi lasciata sfuggire Bremer – i nerazzurri devono ora riempire la casella lasciata vuota da Andrea Ranocchia. La strategia degli attuali vice campioni d’Italia è ormai chiara: ed è quella di provare a chiudere per un altro difensore; trattenendo chiaramente anche Milan Skriniar. In tal caso quindi, occhio ai nomi di: Kim, Akanji, Milenkovic e per ultimo quello di Demiral .