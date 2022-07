Firma a zero: Mourinho può ‘scippare’ l’Inter

Giocatore e Inter destinati ad andare avanti ancora insieme ma potrebbero arrivare presto difronte ad un bivio. Occhio alla Roma di Mourinho

Sono indubbiamente giorni caldissimi quelli dal quale è reduce l’Inter di Simone Inzaghi. Difatti, dopo essersi lasciata sfuggire l’opportunità Bremer ad inizio settimana, i nerazzurri, sono ora chiamati a dover fare alcune valutazioni durante il corso di questa sessione di calciomercato estiva.

Proprio per questo – tralasciando anche la strategia di mercato riguardante Milan Skriniar – gli attuali vice campioni d’Italia, sono ora chiamati – non soltanto a dover agire sul piano difensivo – ma anche a dover guardarsi intorno in vista della prossima stagione. Diciamo questo perchè, tra i tanti nodi che necessitano di essere ancora sciolti una volta per tutte in casa Inter, c’è n’è uno riguardante anche e soprattutto Stefan de Vrij. Occhio quindi a nuovi ed inimmaginabili risvolti di mercato.

Calciomercato Inter, de Vrij e l’Inter avanti ancora insieme: occhio però alla Roma di Mourinho

Ad oggi, Stefan de Vrij e l’Inter, sono destinati a dover andare avanti ancora insieme. Difatti, nessun top club europeo ha – al momento – manifestato un minimo di interesse nei confronti del giocatore e proprio per questo, il classe ’92 è chiamato a dover indossare la casacca nerazzurra – perlomeno – per un altro anno. Da qui poi, il rinnovo è tutt’altro che scontato e resta da dover tener conto inoltre – non soltanto dell’età avanzata – ma anche delle richieste fatte trapelare da parte del calciatore, il quale vorrebbe un ingaggio che si aggiri intorno ai 4,5-5 milioni di euro annuali. Ecco quindi che, l’ormai ex difensore centrale della Lazio, può diventare un’idea a zero per tanti club di A e non solo. In tal caso, occhio quindi alla Roma di Josè Mourinho. La società giallorossa, è infatti a caccia di grandi profili d’esperienza e proprio per questo – dopo aver recentemente chiuso per Matic – non è da escludere che la ‘Lupa’ possa un giorno farsi avanti per de Vrij.