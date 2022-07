Affare fatto con l’Inter: prestito secco alla Triestina

Raggiunto l’accordo per il prestito in uscita del giovane calciatore nerazzurro, nella giornata di domani arriveranno visite mediche e firma

L’Inter non vuole privarsi dei suoi giovani talenti, reduci dalla strabiliante vittoria del campionato Primavera nella passata stagione sotto la guida di Chivu. L’obiettivo, infatti, è quello di permettere loro una progressione costante e mirata delle proprie qualità e non c’è modo migliore di farlo in prestito con l’idea di fare rientro al termine dell’accordo.

Ed è proprio sulla base di un prestito secco fino al giugno 2023 che l’Inter ha raggiunto un accordo con la Triestina per l’acquisizione delle prestazioni sportive del giovane Edoardo Sottini. Come rivelano i colleghi di ‘seriebnews.com‘ in esclusiva, diventerà un nuovo calciatore della realtà di Serie C in via ufficiale nella giornata di domani. Previste infatti dapprima le visite mediche, quindi la firma per suggellare l’accordo.

Calciomercato, Sottini in prestito alla Triestina

Il calciatore, rivela la testata, era anche un obiettivo del Crotone ma sono stati i rossoalabardati a spuntarla positivamente. Sebbene non sia stato uno dei protagonisti della cavalcata vincente col resto dei compagni dell’organico Under-19, Sottini ha ben figurato tra le file della Pistoiese con 31 presenze e 4 reti. Non male per un difensore centrale.