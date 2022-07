Mulattieri riparte subito: nuova avventura in Serie B

Inter, nuovo prestito ancora in serie B per l’attaccante Samuele Mulattieri che la prossima stagione potrebbe giocare nel Frosinone

Il giovane attaccante dell’Inter Samuele Mulattieri, potrebbe seguire le orme di Andrea Pinamonti e, dopo una stagione discreta per lui con 29 presenze e 7 gol nel Crotone, ma che non sono servite ad evitargli un’altra retrocessione, visto che come l’anno precedente in serie A ha terminato il torneo al 19esimo posto, potrebbe rimanere ancora in serie B.

Il calciatore l’anno prossimo potrebbe giocare ancora, con la formula del prestito, nel Frosinone, la stessa squadra con la quale l’altro giovane dell‘Inter, Andrea Pinamonti, quest’anno ancora in attesa di conoscere quale sarà la sua prossima destinazione, aveva iniziato la sua avventura professionistica lontano dall’Inter, nella stagione 2018/19, però in serie A.

Dopo la stagione al Volendam nella serie B olandese con 32 presenze e 19 reti e quella appunto al Crotone, la prossima potrebbe essere molto importante per il classe 2000, per magari riuscire a trovare un posto anche in una massima serie. Come ha spiegato la redazione di Sky Sport.