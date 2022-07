Casadei in nerazzurro non Inter: 15 milioni di euro

Per Casadei spunta fuori un altro club. L’Inter è pronta a prendere in considerazione la seguente offerta ma i nerazzurri si cautelano comunque

Sono indubbiamente ore caldissime quelle alle quali l’Inter è andata incontro durante questi ultimi giorni. Difatti, la squadra di Simone Inzaghi, dopo essersi lasciata sfuggire l’opportunità Dybala ed in primis quella riguardante Bremer, continua comunque ad osservare le diverse circostanze che li si potrebbero presentare difronte da qui sino al termine della sessione di calciomercato estiva.

Tra queste, c’è n’è una riguardante in particolar modo anche Cesare Casadei. Da qui infatti, il gioiellino della cantera nerazzurra, sembrava ormai essere vicinissimo al Torino ma poi, preso anche atto dell’inserimento della Juventus nella trattativa riguardante Bremer, l’affare – da lì – non è più andato in porto. Nonostante per il gioiellino classe ’03 si parli di diverse possibili sistemazioni, su di lui, c’è nuovamente l’ipotesi Atalanta. Ecco i possibili scenari.

Calciomercato Inter, Casadei nel mirino dell’Atalanta: come stanno davvero le cose

Nonostante su Cesare Casadei ci sia ancora l’ombra del Torino, resta da dover tener conto anche di altri club di Serie A. Tra questi, c’è anche l’Atalanta. Gli stessi bergamaschi infatti, mostrano spesso e volentieri un minimo di interesse verso alcuni giovani di talento. Così facendo insomma, Percassi e i suoi, potrebbero addirittura arrivare a mettere sul piatto un’offerta che si aggira intorno ai 15 milioni di euro (senza però alcuna ‘ricompra’). L’Inter, da qui, può anche decidere di accettarne di meno; ma con il diritto di ricompra in cambio. Resta questo l’ostacolo.