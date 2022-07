E’ stato proposto: risposta dell’Inter già arrivata

Il giocatore è stato offerto all’Inter durante queste ultime ore. Ecco la risposta fatta trapelare da parte dei nerazzurri

Forti dall’aver messo anticipatamente le mani su ben cinque nuovi giocatori, l’Inter di Simone Inzaghi, ha bisogno di tornare a spingere forte sull’acceleratore non soltanto sul campo, ma, ad ora, anche e soprattutto in ottica mercato.

Difatti, dopo aver già affrontato compagini del calibro di: Lugano, Monaco e Lens durante questa pres-season, i nerazzurri – prima di vedersela in campionato contro il Lecce il prossimo 13 agosto – faranno ora visita dapprima all’Olympique Lione ed in seguito al Villareal. Nonostante questo, per l’intera dirigenza dell’Inter, c’è comunque tutto il tempo necessario per far sì che arrivino nuovi ed interessanti innesti ed è proprio a proposito di questo che Marotta e soci si stanno già muovendo. Ecco quindi che, durante queste ultime settimane, si è parlato proprio di uno degli avversari scesi in campo nella sfida di ieri contro i nerazzurri; vale a dire Facundo Medina.

Calciomercato Inter, Medina proposto ai nerazzurri: la situazione

Nei giorni scorsi infatti, l’agente del calciatore – nonchè Marcelo Simonian -ha fatto tappa nella sede dell’Inter proprio per proporlo all’intera dirigenza nerazzurra. Al momento però, gli attuali vice campioni d’Italia non sono minimamente interessati; in quanto, per la difesa, l’obiettivo resta comunque un calciatore di piede destro (a differenza di Medina che è un mancino). In tal senso, di giocatori con queste caratteristiche, lì dietro, Simone Inzaghi può già fare affidamento su Bastoni e Dimarco. Fatta quindi tutta questa serie di premesse, ad ora, Nikola Milenkovic resta il preferito, ma non sono comunque da escludere soluzioni low cost – alla Acerbi – che possono prendere per davvero il sopravvento.