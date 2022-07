Foschi: “Per lo scudetto Inter in pole davanti a Juve e Milan ma attenzione al Napoli”

Inter, il dirigente Rino Foschi ha messo in pole position la squadra nerazzurra per la lotta scudetto ma attenzione al Napoli

Il dirigente Rino Foschi, è intervenuto a ‘Febbre a 90’, in onda su Vikonos Web Radio/Tv, per dare la sua opinione sul prossimo campionato di serie A che tra meno di un mese avrà inizio. Naturalmente l’argomento principale è stata la lotta scudetto e le eventuali squadre favorite, almeno dopo questo inizio di calciomercato che ricordiamolo, terminerà al 1 settembre e dopo che si saranno già disputate ben quattro giornate.

Queste le sue parole, a confermare che da qui a un mese potrebbero cambiare tante cose: “Ricordo che lo scorso anno, tra le prime c’era il Napoli, con l’Inter e la Juve, il Milan non era mica accreditato a vincere lo scudetto. Oggi, a mercato non concluso dico Inter, Juve, Milan.. il Napoli sta perdendo qualcosa, non credo però che il club sia inerme, secondo me ci sarà una sorpresa importante. Poteva prendere Cavani o Dybala, se non l’ha fatto vuol dire che qualcosa bolle in pentola. Dico di più: i napoletani devono avere pazienza, Giuntoli prenderà due giocatori che diventeranno fortissimi. Non mi piace andare a giudicare né a rovinare il lavoro degli altri, dico solo che magari tra un mese riparleremo della griglia scudetto…”.