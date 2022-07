La Cremonese insiste per Agoume: la situazione dopo l’incontro

La Cremonese continua a non mollare la presa per Agoume. I grigiorossi hanno da poco terminato l’incontro con la dirigenza dell’Inter

Sono indubbiamente ore caldissime quelle al quale sta andando incontro l’intera dirigenza dell’Inter. Da lì, i nerazzurri, su richiesta da parte della Cremonese, si sono seduti a tavolino con Ariedo Braida per parlare a proposito di Lucien Agoume.

Durante questi ultimi minuti infatti, è da poco terminato l’incontro fra Inter e Cremonese. Non a caso, le due parti si trovavano a colloquio per poter discutere proprio in merito alle prestazioni sportive di Lucien Agoume. Al momento, il giovane centrocampista francese, non rientra nei piani di Simone Inzaghi e proprio per questo, l’intera dirigenza grigiorossa, nella persona di Ariedo Braida – nonchè direttore generale della Cremonese – ha deciso di incontrarsi a tu per tu con Marotta e soci in un hotel di Milano. Chiaramente, in questa riunione, era presente anche l’agente del calciatore Oscar Damiani.

Calciomercato Inter, ecco la richiesta fatta trapelare da parte di Agoume: la situazione

Dopo essersi nuovamente ritrovato a confronto con la Cremonese, Lucien Agoume – nella persona del suo agente Oscar Damiani – ha deciso di sottolineare ancora una volta quella che è la propria posizione. Difatti, il giovane talento francese classe ’02 – dopo aver ribadito il tutto già in passato – questa volta, ha nuovamente fatto presente di non essere del tutto convinto di questa destinazione, in quanto – reduce anche dall’avventura appena trascorsa al Brest – vorrebbe ora provare ad indossare – seppur in prestito – la divisa di una squadra più importante rispetto a quella dei grigiorossi.