Interlive | Agoumé si guarda attorno: la verità sulla Cremonese

Il centrocampista nerazzurro vuol ben figurare dopo l’esperienza positiva in Ligue 1, trapelano perplessità sulla potenziale destinazione tutta italiana

Lucien Agoumé ha concluso la sua esperienza con la maglia del Brest da un paio di mesi ed ha fatto ritorno in Italia carico di desideri e prospettive per il futuro.

A soli vent’anni non è certo luogo comune affrontare uno dei campionati più competitivi d’Europa con il piglio giusto, eppure lui è riuscito alla grande in questa impresa. È sceso in campo ventisette volte, senza neppure tenere in conto le presenze in Coupe de France. Ha giganteggiato a centrocampo come Marcelo Brozovic ha fatto per l’Inter, consapevole del fatto che potesse essere preso in considerazione da Inzaghi per la permanenza in Prima Squadra dalla stagione seguente in sua vece.

Calciomercato, la Cremonese non è una priorità di Agoumé

La chiamata definitiva non è però ancora arrivata, così il calciatore continua a guardarsi attorno alla ricerca della destinazione giusta. Nelle ultime settimane si è vociferato molto di un suo possibile approdo alla Cremonese, realtà neopromossa in Serie A assieme a Lecce e Monza. Ciononostante, secondo quanto carpito da ‘interlive.it‘, al momento il centrocampista francese non avrebbe mostrato segni di entusiasmo per l’accostamento. Vorrebbe infatti ambire ad una piazza di maggior prestigio, al fine di lottare per un obiettivo diverso da quello della salvezza.