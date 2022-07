UFFICIALE: Fabbian alla Reggina di Pippo Inzaghi

Inter, il giovane Giovanni Fabbian inizierà la sua avventura da professionista in serie B nella Reggina di Filippo Inzaghi

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto l’ultimo campionato di categoria battendo 2-1 in finale la Roma e quindi i suoi giovani talenti sono stati ancora più appetibili sul mercato di quanto già lo fossero, a partire da Cesare Casadei che per il momento si sta allenando con la prima squadra. In attesa di sapere quale sarà il suo futuro, un suo compagno inizierà la sua avventura da professionista in serie B. Il giovane in questione è il centrocampista Giovanni Fabbian, che è stato mandato in prestito alla Reggina.

Il classe 2003, che nello scorso campionato giovanile ha raggiunto le 31 presenze con 8 gol e 4 assist, si trasferirà nell’ambiziosa Reggina di Filippo Inzaghi.

Lo scorso campionato la squadra calabrese è terminata 14esima e il prossimo l’obiettivo, non semplice vista la concorrenza di un campionato cadetto mai così ricco di squadre con ambizioni da promozione come nella prossima stagione, sarà quello di provare a raggiungere almeno la zona playoff.

Per quanto riguarda l’allenatore, avrà tanta voglia di riscatto dopo l’esonero con il Brescia avvenuto a poche giornate dalla fine del campionato, con la squadra in piena lotta promozione. In ogni caso l’Inter ha ufficializzato l’operazione depositando il contratto negli uffici della Lega. Adesso toccherà al calciatore dimostrare il suo valore, per convincere il tecnico di meritarsi una maglia da titolare e nello stesso tempo all’allenatore di saperlo valorizzare.