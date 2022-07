Incrocio col Napoli: 30 milioni per Calhanoglu

Il Napoli insidia l’Inter e mette i nerazzurri difronte ad un bivio. Il primo a doverne pagare le conseguenze potrebbe essere proprio Calhanoglu

Ancora altre due settimane e poi sarà nuovamente tempo di Serie A Tim. Difatti, quello che è ormai ‘alle porte’, si appresta ad essere uno dei campionati più ‘vivaci’ di questi ultimi anni. A darne un’ulteriore conferma, sono stati dapprima i ritorni di Romelu Lukaku e Paul Pogba ed in seguito l’approdo di Angel Di Maria alla Juventus.

In tal senso, sarà nel prossimo 13 agosto che l’Inter, metterà piede in quel del ‘Via del Mare’; affrontando proprio i padroni di casa del Lecce. Un match che quindi, così facendo, permetterà ai nerazzurri di inaugurare quella che sarà la stagione 2022-23. Nel frattempo però, la squadra di Simone Inzaghi, ha altri problemi a cui dover far fronte. Non a caso, per gli stessi attuali vice campioni d’Italia, potrebbe presto spuntare un ulteriore grattacapo non da poco; ed è proprio per questo che la prima a poter mettere nuovamente nei guai l’Inter, potrebbe essere proprio il Napoli di Luciano Spalletti.

Calciomercato Inter, Zielinski verso il ‘no’ al West Ham: ecco che spunta fuori l’idea Calhanoglu

Dopo aver messo gli occhi su Piotr Zielinski durante i giorni scorsi, nel caso in cui, il West Ham non dovesse appunto riuscire a chiudere per il polacco, gli stessi inglesi, potrebbero arrivare a quel punto a fare più di un semplice tentativo per Hakan Calhanoglu. Nonostante quindi il Napoli, non abbia fatto trapelare da parte propria una vera e propria presa di posizione, possiamo dire a tutti gli effetti che – ora come ora – il classe ’94 non è propriamente convinto della seguente destinazione. Fatta tutta questa serie di premesse, è doveroso dire inoltre che l’Inter, non reputa comunque incedibile l’ex Milan e proprio per questo, parte comunque da una richiesta di 30 milioni.