Casadei: Arsenal e soprattutto Chelsea invieranno una nuova offerta settimana prossima

Inter, Cesare Casadei resta nel mirino delle squadre della Premier League ma il club meneghino lo valuta 20 milioni di euro

Il centrocampista della Primavera dell’Inter Cesare Casadei, è sempre al centro dell’attenzione delle squadre di Premier League. Il club nerazzurro anche per evitare un altro caso Nicolò Zaniolo, letteralmente regalato alla Roma insieme a Davide Santon, oltre ad un ulteriore esborso economico di circa 20 milioni di euro per avere Radja Nainggolan, non sembra intenzionata a cederlo facilmente. Il club meneghino valuta il suo giovane centrocampista 20 milioni di euro. Sia l’Arsenal che soprattutto il Chelsea sembrano molto interessati al calciatore, ma reputano tale valutazione troppo elevata. In ogni caso, come ha spiegato il portale di Repubblica, settimana prossima il club del neo presidente Todd Boehly, invierà una nuova offerta al club lombardo perché come sembra, non hanno alcuna intenzione di lasciare nulla di intentato per prendere il giovane talentino nerazzurro. In ogni caso difficilmente Beppe Marotta e soci lasceranno partire il giovane prospetto ad una cifra inferiore da quella richiesta, anche perché anche in casa Inter si stanno apprezzando sempre più le capacità del centrocampista.